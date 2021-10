Triumph in Flammen : Oldtimer bei Witzhave auf der A24 ausgebrannt

Die Freiwillige Feuerwehr Witzhave eilte zum Einsatzort und löschte den historischen Pkw ab.

Witzhave | Dieser Ausflug mit einem historischen Oldtimer endete ganz anders, als geplant. Um 13.55 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Süd (IRLS) am Sonnabend, 9. Oktober, die Meldung ein, dass auf der A24 zwischen Witzhave und Reinbek in Richtung Hamburg ein Pkw in Flammen stehe. Vor Ort eingetroffen stellte die Feuerwehr Witzhave fest, dass es s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.