Arbeiten am Wasserwerk : Trinkwasser in mehreren Stormarner Gemeinden könnte sich eintrüben

Durch Arbeiten am Wasserwerk in Großensee könnte es in mehreren Stormarner Gemeinden zu einer Verfärbung des Trinkwassers kommen.

Großensee | Wenn sich das Leitungswasser zwischen dem 7. und 13. März trüb verfärbt, dann ist das in einigen Stormarner Gemeinden kein Grund zu größerer Besorgnis. Denn der Grund dafür dürften dann Baumaßnahmen am Wasserwerk in Großensee sein. Von dort werden die Gemeinde Großensee sowie Siek, Meilsdorf, Braak, Brunsbek, Stapelfeld, Stellau, Langelohe, Kronsho...

