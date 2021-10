Amtsgericht Ahrensburg : Trinker zahlt nach Poker-Nacht mit Falschgeld - Prozess

Für ihn war es Spielgeld und seine Tat nur ein Versehen. Dennoch brachte eine durchzechte Nacht einen Mann aus Bargteheide als Geldfälscher vor Gericht.

Bargteheide/Ahrensburg | Diese Pokerrunde hatte ein teures Nachspiel: Ein Bargteheider muss 800 Euro Strafe zahlen, weil er in einem Penny-Markt mit Spielgeld bezahlen wollte. Die falschen Zehn-Euro-Scheine hatte er zuvor beim Kartenspielen bekommen. Stundenlang hat Jürgen M. (Name geändert) in einer Nacht im Juni 2020 in einer Absteige im Traberstieg gezockt. Drei Flasche...

