Diebesgut 1000 Euro wert : Trickdiebin fragt nach Weg und stiehlt Ahrensburger die Armbanduhr

Da denkt man nichts Böses, hilft und gibt bereitwillig Auskunft – und kurz darauf ist die Armbanduhr weg. 81-jähriger Ahrensburger wurde Opfer eines Trickdiebstahls.

Ahrensburg | Langfinger-Tat am Freitagmittag, 3. Dezember, in der Straße „Hinterm Vogelherd“ in Ahrensburg: Opfer war ein 81-Jähriger aus der Schlossstadt. Der Rentner parkte nach Polizeiangaben gegen 13 Uhr seinen Wagen in der Garage, als er eine etwa 30 Jahre alte Frau bemerkte. Die sprach ihn vermutlich auf Italienisch an und fragte anscheinend nach dem Weg in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.