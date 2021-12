Hilfe für Kinderkrebsstation : Trecker-Lichterparade von Stormarn nach Eppendorf mit toller Bilanz

Der Advents-Umzug für das Kinderkrebs-Zentrum Hamburg und die Fördergemeinschaft Knack den Krebs hat 30.000 Euro an Spenden und 10.000 an Sachspenden erbracht. 35 bunte Trecker aus Stormarn rollten an.

Bad Oldesloe/Hamburg | Bunt geschmückte Trecker, Weihnachtsmusik, ein Spendenscheck von 30.000 Euro und Sachspenden im Wert von 10.000 Euro: Der weihnachtliche Treckerkonvoi der Stormarner Landwirte hat für die Kinderkrebsstation des UKE-Hamburg eine eindrucksvolle Bilanz erbracht. Prominente Unterstützung erhielten die Organisatoren von Schauspieler und Musiker Fabian H...

