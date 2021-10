Radfahrer (82) tot : Tragische Umstände führten zum Traktor-Unfall in Bad Oldesloe

Am Tag nach dem tödlichen Traktor-Unfall in Bad Oldesloe steht fest: Das Unglück passierte wie aus dem Nichts heraus.

Bad Oldesloe | Dieser schreckliche Unfall kam aus heiterem Himmel: Am Tag nach dem tödlichen Traktor-Unglück in Bad Oldesloe kommt heraus, dass eine eigentliche harmlose Situation in einem Drama endete. Der 82 Jahre alte Mann, der von einem landwirtschaftlichen Zug überrolt und getötet wurde, war bereits von seinem Fahrrad abgestiegen, als es dennoch zum Unglück ...

