Audi-Fahrer im Glück : Verlorene Fahrräder auf der A24 bei Besenthal verursachen Unfall

Dachgepäckträger inklusive zweier Fahrräder löst sich vom Toyota und kracht auf die Autobahn. Ein nachfolgender Audi-Fahrer prallt gegen die Ladung, bleibt aber glücklicherweise unverletzt.

Besenthal | Glück im Unglück hatte ein Audi-Fahrer am Sonntagmittag, 22. August, auf der A24 (Besenthal). Was war geschehen? Ein Bremer Autofahrer war gegen 13.40 Uhr mit einem Toyota Avensis in Fahrtrichtung Berlin unterwegs. Auf dem Dach war ein Fahrradträger montiert, der zwei Räder sicherte. Gegen verlorene Ladung geprallt Laut Polizei verlor der 69-Jäh...

