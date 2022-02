Unfall in Ahrensburg : Toyota fährt auf Ostring auf Smart auf – fünf Verletzte

Der Smart-Fahrer musste nach dem Zusammenstoß ins Krankenhaus gebracht werden. Die anderen Beteiligten – unter ihnen zwei Kinder – wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Ahrensburg | Auf dem Ostring in Ahrensburg sind Montag (28. Februar) zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Die Fahrer waren gegen 16.40 Uhr in Richtung A1 unterwegs, als der Toyota Auris in Höhe der Kreuzung Kornkamp auf den vor ihm fahrenden Smart auffuhr. In den Autos befanden sich fünf Personen, unter ihnen zwei Kinder. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt...

