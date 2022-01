Leiche in Ammersbek gefunden : Toter aus Teich in Hoisbüttel ist ein 59-jähriger Hamburger

Nachdem Passanten am Sonntag, 2. Januar, einen leblosen Körper in einem Teich in Ammersbek-Hoisbüttel fanden, gibt es jetzt erste Erkenntnisse zu dem Vorfall.

Ammersbek | Die Ermittlungen rund um den Tod eines Mannes in Ammersbek-Hoisbüttel am Sonntag, 2. Januar, haben laut Polizei erste Ergebnisse hervorgebracht. Der leblose Körper war kurz nach 10 Uhr im Wasser entdeckt worden. Seine Identität blieb zunächst ungeklärt. Weiterlesen: Spaziergänger finden leblosen Körper im Dorfteich Verstorbener ist ein 59-Jährig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.