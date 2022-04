Bürgermeisterwahl Bad Oldesloe : Tom Winter eröffnet Wahlkampf-Büro in der Oldesloer Innenstadt

Drei Mal die Woche können Bürger jetzt vorbeikommen, um mit dem Herausforderer des Amtsinhabers Jörg Lembke über ihre Anliegen und Wünsche zu sprechen. Auch Kritik ist willkommen, betont Winter.

Bad Oldesloe | Mit einer Kaffeetasse in der Hand sitzt Tom Winter auf einem Sofa in seinem neuen Wahlkampfbüro in Bad Oldesloe. „Ich habe meine Entscheidung noch keinen Moment bereut“, sagt er und nickt entschlossen. Seine Entscheidung, das war die Verkündung als Bürgermeisterkandidat am 8. Mai ins Rennen gegen Amtsinhaber Jörg Lembke zu gehen. Tom Winter startet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.