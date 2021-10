Unglück auf der B208 : Tödlicher Unfall in Rethwisch: Auto erfasst Mann beim Einsteigen

Auf der Hauptstraße in Rethwisch ist es am Mittwochmorgen, 20. Oktober, zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Die Reanimationsversuche waren vergeblich.

Rethwisch | Tragischer Unfall in Rethwisch im Kreis Stormarn: Am Mittwochmorgen wurde in der Hauptstraße ein 64-jähriger Mann beim Einsteigen in seinen Pkw von einem vorbeifahrenden Fahrzeug erfasst und tödlich verletzt. Gegen 6.35 Uhr ging der Mann aus dem Herzogtum-Lauenburg zu seinem Fahrzeug. Er hatte seinen VW-Bus am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Bad Olde...

