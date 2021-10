Unfall in Stapelfeld : Arbeiter stürzt auf Baustelle der Müllverbrennungsanlage in den Tod

Auf der Baustelle der MVA Stapelfeld ist ein Bauarbeiter 25 Meter in die Tiefe gestürzt. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun.

Stapelfeld | Schrecklicher Unfall auf der Baustelle an der Müllverbrennungsanlage in Stapelfeld. Aus noch unbekannten Gründen stürzte dort am Vormittag des 5. Oktobers ein Bauarbeiter aus großer Höhe und fiel in ein Betonsilo. Die alarmierten Rettungskräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren schnell vor Ort, konnten aber im Endeffekt trotz aller Bemühungen ...

