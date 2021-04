Tödlicher Unfall auf der K81 : Ein Mann und ein Hund sterben bei Zusammenstoß in Tangstedt

Bei einem Unfall in Tangstedt verstarben am Freitagabend ein 68-jähriger Norderstedter und ein Hund auf der K81.

Tangstedt | Auf der Harksheider Straße (K81) ist es am Freitagabend zu einem tödlichen Unfall gekommen. Es starben ein 68-Jähriger und ein Hund. Der 68-Jähriger Norderstedter war in seinem Auto auf der Harksheider Straße unterwegs. Laut Polizei war er zuvor Verkehrsteilnehmer durch riskante Fahrmanöver aufgefallen. Kollision mit Skoda aus Stormarn An der...

