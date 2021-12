Unklarer Todesfall bei Todendorf : Brummifahrer entdeckt Leiche auf Parkplatz an der B404

Ein rätselhafter Todesfall beschäftigt die Kriminalpolizei in Ahrensburg. Ein Brummifahrer hat einen anderen Lkw-Fahrer tot im Führerhaus auf dem Parkplatz Wolfsbrook entdeckt.

Todendorf | Auf dem Parkplatz Wolfsbrook an der B404 wurde am späten Donnerstagnachmittag, 9. Dezember, ein lebloser Lkw-Fahrer in seiner Kabine entdeckt. Ein anderer Lastwagenfahrer hatte den Mann entdeckt und einen Notruf abgesetzt. Die daraufhin von der Polizei alarmierten Rettungskräfte stellten den Tod des Mannes fest. Da dessen Todesursache noch unklar i...

