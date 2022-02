Telefonterror und Drohungen : Tod in Ahrensburg: Warum brachte ein 38-Jähriger seine junge Frau um?

War es übersteigertes Besitzdenken? Liebte er seine Frau wirklich, wie er behauptet? Wollte er sie kontrollieren? Das Bild, das der Angeklagte von sich zeichnet, stimmt nicht mit dem von Zeugen überein.

Lübeck/Ahrensburg | Wie kam es zum Gewaltausbruch in einer Ahrensburger Flüchtlingsunterkunft? Azlan S. (Name geändert) will seine Frau zumindest geliebt und ihr ein Leben nach ihren Vorstellungen gestattet haben, bevor er sie betrunken und im Streit mit zahlreichen Messerstichen tötete. Doch das Bild des liebenden Ehemannes, das der 38-Jährige zu zeichnen versucht, w...

