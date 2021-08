Tischtennis : Trotz Erstrunden-Aus: DM-Teilnahme ein Highlight für Leon Abich

Mit Leon Abich nahm auch ein Stormarner an den 89. Deutschen Tischtennis-Meisterschaften teil. Für den Bargteheider Drittligaspieler war in Bremen allerdings bereits in der ersten Runde Endstation.

Bargteheide | In der ersten Runde war für Leon Abich zwar bereits Endstation. Der Tischtennis-Spieler von Drittligist TSV Bargteheide aber war dennoch happy: „Die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften sind ein Highlight in meiner Karriere – und trotz meiner Niederlage habe ich gar nicht so schlecht gespielt“, sagte der 24-Jährige nach seinem kurzen Auftritt in...

