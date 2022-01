Tischtennis-Regionalliga Nord : SV Siek baut Erfolgsserie gegen den TTC Düppel weiter aus

Im ersten Spiel des neuen Jahres konnte der SV Siek zwar nicht in Bestbesetzung antreten, baute am Samstag, 15. Januar 2022, in der Tischtennis-Regionalliga aber dennoch gegen TTC Düppel seine Erfolgsserie weiter aus.

Siek | Wang Yansheng, Spitzenspieler von Tischtennis-Regionalligist SV Siek, sah das 5:5-Unentschieden gegen den TTC Düppel ganz pragmatisch: „Ein Punkt ist ein Punkt“, stellte der inzwischen 61 Jahre alte Spielertrainer der Stormarner nach dem Remis gegen die Berliner fest. Auch ohne den verhinderten Michael Zibell gelang den Siekern so zumindest teilweise ...

