Leichtathletik : Tim Rummelhagen läuft DM-Norm

Der 18-jährige Tim Rummelhagen, Leichtathlet der LG Reinbek-Ohe befindet sich in starker Frühform.

Reinbek | Die ersten Rennen unter freiem Himmel sind noch nicht von besonders großer Aussagekraft, aber dennoch ein erster Fingerzeig, in welche Richtung es gehen könnte. Und bei Tim Rummelhagen scheint es so, als könnte der Leichtathlet der LG Reinbek-Ohe in diesem Sommer den einen oder anderen Erfolg verbuchen.„Es läuft ganz gut“, sagte der 18-Jährige nach se...

