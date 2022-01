Fußball-Oberliga Süd : SV Eichede mit viel Elan und zwei Neuzugängen in die Vorbereitung 2022 gestartet

Zwei Neuzugänge und ein Rückkehrer mischten in den ersten Trainingseinheiten in Vorbereitung auf den Re-Start in der Fußball-Oberliga Süd beim SV Eichede mit. Am Samstag, 15. Januar, steht nun das erste Testspiel an.

Steinburg | Früher als alle anderen Oberligisten sind die Fußballer des SV Eichede in die Vorbereitung gestartet. Bereits am Montag, 10. Januar 2022, bat Trainer Denny Skwierczynski zur ersten gemeinsamen Übungseinheit auf den Kunstrasenplatz des SSV Pölitz. Michel Thomä, Fynn Rathjen (beide in Quarantäne), Vico Dombrowski, Richard Arndt (beide krank) und Petrik ...

