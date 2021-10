Regenwasser drückt Dach ein : Lagerhalle in Ahrensburg nach Sturmschaden einsturzgefährdet

Sturmtief „Ignatz“ und die Folgen: Gestautes Regenwasser hat das Dach einer Lagerhalle in Ahrensburg nachgeben lassen. Das Gebäude droht einzustürzen.

Ahrensburg | Im zweiten Anlauf hat Sturmtief „Ignatz“ noch einmal richtig Gas gegeben. Nachdem sich die Schäden in Stormarn am Donnerstag, 21. Oktober, sehr in Grenzen hielt, wurde es am späten Abend brenzlig. In Ahrensburg droht eine Lagerhalle einzustürzen. Ein großes Loch klafft in der Seitenwand, Stahlträger sind verbogen und Teile der Seitenwand hängen her...

