Coronavirus in Stormarn : Termine in den Impfzentren bis zur letzten Minute möglich

Die drei Impfzentren im Kreis schließen am 26. September. Planungen für Zweitimpfungen bei Hausärzten laufen bereits.

Bad Oldesloe/Reinbek/Großhansdorf | Nach fast zehn Monaten werden die drei Corona-Impfzentren in Stormarn geschlossen. Am 26. September werden in allen drei Zentren in Großhansdorf, Reinbek und Bad Oldesloe die letzten Termine angeboten. Impfungen bis zur letzten Minute in den drei Zentren „Der letzte freie Slot ist jeweils 17.45 Uhr. Wann die allerletzte Impfung stattfindet, wiss...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.