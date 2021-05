Telefon-Gangster am Werk : Polizei warnt vor Schockanrufen und Enkeltrick-Telefonaten

Vermeintliche Verwandte gaben sich im Herzogtum Lauenburg als Kinder oder Enkelkinder aus – erfolglos.

Sandesneben/Ratzeburg/Niendorf | Telefon-Gangster trieben aktuell wieder ihr Unwesen. Nach Stormarn vor wenigen Wochen waren nun Städte und Gemeinden in Herzogtum Lauenburg dran: In den vergangenen zwei Tagen kam es in dem Kreis zu mehreren Fällen von betrügerischen Telefonaten. Es wurden „klassische“ Enkeltrick-Anrufe und sogenannte Schock-Telefonate getätigt. Gott sei Dank in allen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.