Unwettereinsätze in Stormarn : Wasser aus Teich einer Fischzucht bedroht Wohnhaus in Hoisdorf

Als Dank für die Rettungskräfte schmierte Peter Raukuttis mit seiner Mutter Brote mit geräuchertem Lachs.

Hoisdorf | Starke Regenfälle haben am Montagabend, 4. Januar, einen Fischteich der Raukuttis Fischzucht am Fürstenhorst in Hoisdorf zum Überlaufen gebracht. Das Wasser drohte in das Wohnhaus und das Ladengeschäft zu laufen. Drei Pumpen konnten das Überlaufen nicht verhindern „Obwohl wir seit dem Wochenende selbst drei Pumpen im Einsatz hatten, lief das Was...

