Freiluft-Kirche in Stormarn : Taufe an der Trave: Gottes Segen im Dauerregen

Gottesdienste unter freiem Himmel werden auch in Stormarn immer beliebter. Doch was ist, wenn Petrus nicht mitspielt? In Klein Wesenberg wäre n eine Open-Air-Taufe an der Trave beinah ins Wasser gefallen.

Klein Wesenberg | „Wir sind ja norddeutsch, da kann uns so ein bisschen Nieselregen nichts anhaben.“ Mit diesen tröstenden Worten begrüßte die junge Pastorin Magdalena-Johanna Modrow die Gäste zum Tauffest an der Trave. Diese hatten Regenschirmen und Tücher zum Abwischen der Bänke im Gepäck und nahmen das Schietwetter mit Humor. Nützt ja nix. Und der Trend geht zum ...

