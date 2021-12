Am Sonnabend vor Heiligabend : Tannenbaum-Tradition in Ahrensburg soll trotz Corona stattfinden

Mit Maske, Abstand und Rücksicht für ein wenig Weihnachtsstimmung: Der traditionelle Tannenbaum-Verkauf auf dem Rondeel in Ahrensburg soll auch 2021 stattfinden.

Ahrensburg | Ein kleines bisschen Weihnachtsmarkt für Ahrensburg: Der traditionelle Tannenbaumverkauf des Stadtforums soll auch dieses Jahr stattfinden. Wie gewohnt am letzten Sonnabend vor Heiligabend, also am 18. Dezember 2021 von 9 bis 13 Uhr, ist die Veranstaltung auf dem Rondeel geplant. „Selbstverständlich werden alle Verkäufer Masken tragen und auf Absta...

