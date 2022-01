Kripo Reinbek sucht Zeugen : Tankstellenräuber kann in Wentorf mit Bargeld flüchten

Nach einem Tankstellenüberfall in Wentorf leitet die Polizei sofort eine Fahndung ein. Sie ist allerdings nicht von Erfolg gekrönt.

Wentorf | Raubüberfall auf eine Tankstelle am Freitagabend, 21. Januar, in Wentorf: Ein Mann betrat kurz vor Mitternacht den Verkaufsraum am Alten Frachtweg und bedrohte den Mitarbeiter (18) mit einem Messer. Der händigte dem Täter daraufhin Bargeld in unbekannter Höhe aus. Der Räuber flüchtete anschließend. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief...

