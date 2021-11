Tankstellenraub in Delingsdorf : Ermittler finden mutmaßliche Täterjacke in Ahrensburg – Polizei hofft auf Hinweise

Nach dem Tankstellenraub in Delingsdorf hat die Polizei im Rahmen der Ermittlungen mutmaßliche Täter-bekleidung in Ahrensburg entdeckt.

Delingsdorf | Vor gut einer Woche, am Donnerstag, 4. November, gegen 19.25 Uhr hat ein Räuber – wie berichtet – eine Tankstelle in Delingsdorf überfallen. Weiterlesen: Unbekannter Mann bedroht Kassiererin mit Waffe Wie die Polizeidirektion Ratzeburg und die Staatsanwaltschaft Lübeck jetzt gemeinsam mitteilen, wurden im Rahmen der Ermittlungen am Samstag, 6. N...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.