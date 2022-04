Vorläufige Festnahme : Tankstellenpächter in Ahrensburg von Einsatzkommando überrascht

Das MEK (Mobiles Einsatzkommando) nahm den Mann vorläufig fest. Nach einer Überprüfung kam er dann jedoch wieder frei. Der Tankstellenpächter ist nach dem Einsatz sichtlich geschockt.

Ahrensburg | Im Rahmen eines größeren Polizeieinsatzes wurden am frühen Freitagmorgen, 1. April, vom Mobilen Einsatzkommando der Polizei Hamburg (MEK) drei Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt, zwei davon in Hamburg und einer in Ahrensburg. Hintergrund waren von der Polizei vermutete Waffen in den drei Objekten. Pächter einer Ahrensburger Tankstelle kurzeitig fe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.