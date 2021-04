Stormarner Straßenserie : Bundesweit sind 16 Straßen nach Bad Oldesloe benannt

Vom Oldesloer Weg bis zur Allée Bad Oldesloe: Wo die Kreisstadt überall drin steckt – das Tageblatt auf Spurensuche.

Bad Oldesloe | Für unsere Straßenserie haben wir uns diesmal auf die Spuren von Straßen begeben, die nach Bad Oldesloe benannt wurden und sind dabei nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern auch in Berlin und sogar in Frankreich fündig geworden. „Berliner Bär“ am Berliner Ring Eine „Oldesloer Straße“ sucht man in Bad Oldesloe vergebens, dafür gibt es in der Kr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.