Hilfe für Ukrainer : Tafel Ahrensburg sammelt 2,5 Tonnen Spenden bei Supermarkt-Aktion

Der Verein baten Kunden im Eingangsbereich von sieben Supermärkten um Spenden für Bedürftige einschließlich der Ukraine-Geflüchteten. Viele spendeten – manche sogar hoch gefüllten Einkaufswagen.

Ahrensburg | Kaffee, Nudeln, Zucker, Süßigkeiten, Konserven, Hygieneartikel und Tierfutter türmen sich nach mehr als acht Stunden in Transportkisten. Insgesamt 2,5 Tonnen Spenden sammelte die Tafel Ahrensburg am Samstag bei ihrer Aktion „Bitte ein Teil mehr“ in sieben Supermärkten in der Region. Weiterlesen: Ahrensburger Tafel sammelt Spenden in Supermärkten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.