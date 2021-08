Einbruch in Ahrensburg : Täter stehlen aus Endreihenhaus Armbanduhren und Bargeld

Nach Einbruch in der Schlossstadt sucht die Ahrensburger Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Schadenshöhe etwa 1600 Euro.

Avatar_shz von Volker Stolten

30. August 2021, 13:06 Uhr

Ahrensburg | Einbrecher stiegen am Freitag, 27. August, zwischen 19 und 22.30 Uhr in ein Endreihenhaus in der Ahrensburger Gustav-Delle-Straße ein. Laut Angaben der Polizei öffneten die Täter die Terrassentüren des Endreihenhauses gewaltsam und durchsuchten dann die Wohnräume. Die Täter erbeuteten mehrere Armbanduhren und Bargeld. Die Schadenshöhe wurde mit etwa 1600 Euro beziffert.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Die Kriminalpolizei Ahrensburg sucht Zeugen und fragt: Wer hat in der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gustav-Delle-Straße und auf dem angrenzenden Feld beobachtet? Hinweise nehmen die Beamten des Polizeireviers Ahrensburg unter Ruf (04102) 809-0 entgegen.