Über Terrassentür eingestiegen : Einbruch in Erdgeschosswohnung in Ahrensburg – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter sind in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Ahrensburg eingebrochen und mit Beute verschwunden.

Ahrensburg | Über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür stiegen Einbrecher in der Zeit von Donnerstag, 6. Januar, 16 Uhr, bis Sonntag, 9. Januar, 3.40 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses, Am Neuen Teich, in Ahrensburg ein, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und verschwanden wieder. Zur Beute kann die Polizei noch nichts sage...

