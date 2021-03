Abstiegskampf in der 3. Liga : Gegen Hansa Rostock hat der VfB Lübeck nichts zu verlieren

Drittliga-Tabellenschlusslicht gegen Aufstiegskandidat: VfB Lübeck empfängt zum Nachholspiel zweitplatzierten FC Hansa.

Lübeck | Im dritten Anlauf wird der VfB Lübeck am Mittwoch, 3. März, sein letztes Hinrundenspiel in der 3. Liga absolvieren und um 17 Uhr im Dietmar-Scholze-Stadion an der Lohmühle den FC Hansa Rostock empfangen. Es ist das erste Aufeinandertreffen beider Clubs in einem Punktspiel. Und viel klarer könnten die Rollen vor diesem Premierenduell kaum verteilt sein....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.