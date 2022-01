1. Badminton-Bundesliga : Verbessert, aber nicht gut genug: TSV Trittau verliert gegen Blau-Weiß Wittorf

Der TSV Trittau ist im Abstiegskampf der Badminton-Bundesliga einen kleinen Schritt vorangekommen. Die Stormarner kassierten bei Blau-Weiß Wittorf zwar ihre siebte Niederlage in Folge, holten aber den Zusatzpunkt.

Neumünster | Einen Punkt für die Moral verbuchte der TSV Trittau im Landesderby gegen Blau-Weiß Wittorf. Doch im Abstiegskampf der 1. Badminton-Bundesliga hätte es eigentlich mehr bedurft. Denn: Den Stormarnern, die am Sonntag, 30. Januar, beim 3:4 in Neumünster ihre bereits siebte Niederlage in Folge kassierten, gehen die Spiele aus. Nur noch sieben Partien bleiben dem Tabellenvorletzten, um sechs Punkte zum rettenden Ufer aufzuholen oder zumindest vier, um sich auf den Relegationsplatz zu retten. Weiterlesen: TSV Trittau muss im Landesderby bei Blau-Weiß Wittorf punkten Alexander Strehse wollte sich am Positiven festhalten. „Wir haben endlich mal wieder einen Punkt geholt und den Rückstand auf Platz neun verkürzt“, betonte der TSV-Routinier und hofft, dass der eine Zähler in der Endabrechnung noch wertvoll sein wird. Nach neun Jahren droht der Abstieg Es bedarf allerdings einer großen Portion Optimismus, um darauf zu setzen, dass nach neun Jahren im Oberhaus der Abstieg noch zu verhindern ist. Zwar treffen die Stormarner noch auf Schlusslicht Jena sowie die direkte Konkurrenz aus Beuel und Lüdinghausen – aber auch noch auf die Top drei (Wipperfeld, Dortelweil und Bischmisheim). „Es ist egal, gegen wen wir spielen“, stellt Strehse derweil klar, dass es keinen Grund gebe, sein Licht unter den Scheffel zu stellen. Wir waren bislang in allen Spielen nahe dran. Wir haben nur leider oft die engen Duelle verloren, ansonsten wäre selbst in Bischmisheim etwas drin gewesen. Carraggi triumphiert in vier Sätzen Dass die Stormarner allerdings auch enge Matches für sich entscheiden können, bewiesen sie im Landesderby: Julien Carraggi entschied das Herreneinzel gegen Mattias Kicklitz in vier Sätzen für sich. Im Hinspiel, beim 0:7 vor heimischer Kulisse, waren noch alle vier Fünf-Satz-Matches an die Wittorfer gegangen. „Deshalb sind wir nach diesem Spiel im Großen und Ganzen positiv gestimmt“, so Strehse, der aber auch wusste, dass es nicht unmöglich war, das Derby für sich zu entscheiden. Im ersten Herrendoppel war mehr drin Dazu aber hätte es in den Doppeln anders laufen müssen. Isra Faradilla und Lisa Kramer-Jessen drehten zwar einen Satzrückstand gegen Vislova/Oldhaver in einen 3:1-Sieg um. Doch in den Herrendoppeln hatten die Trittauer nichts zu bestellen. Strehse kassierte mit Daniel Seifert gegen Kicklitz/Geiss ebenso eine 0:3-Pleite wie Carraggi und Ary Trisnanto – letztere tat besonders weh: „Sören Toft Hansen und Niclas Nöhr waren schlagbar. Gehen wir nach dem ersten Herrendoppel mit einer 2:0-Führung in die weiteren Spiele, wäre das heute anders ausgegangen“, sagte der Routinier. Auftritt im Derby macht Mut Dennoch mache der Auftritt auch Mut und könnte den nötigen Auftrieb geben. Strehse hofft darauf, denn nun geht es darum, durchzustarten und im besten Fall zu einer Siegesserie anzusetzen. Der nächste Gegner scheint zum richtigen Zeitpunkt zu kommen. Am Sonntag, 13. Februar, ist Schlusslicht SV GutsMuths Jena in Trittau zu Gast. „Wollen wir unsere Chance wahren, müssen wir gewinnen – am besten 6:1, um drei Punkte zu holen“, sagt Strehse im Wissen, dass den Stormarnern nur dann der Zusatzpunkt aus dem Landesderby wirklich weiterhilft. Statistik ...

