Badminton : TSV Trittau verpasst Qualifikation für das Final Four

Bereits nach zwei Qualifikationsspielen stand fest: Der Titel des Deutschen Mannschaftsmeisters im Badminton wird in diesem Jahr ohne den TSV Trittau ausgespielt.

Wipperfürth | Das Final-Four-Turnier in Wipperfürth, wo am kommenden Wochenende der Titel des Deutschen Mannschaftsmeisters im Badminton ausgespielt wird, findet ohne Beteiligung des TSV Trittau statt. Die Stormarner verpassten beim Qualifikationsturnier den Sprung in die Endrunde. Bereits am Sonnabend, 12. Juni, waren die Würfel gefallen. In der Gruppe B verlor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.