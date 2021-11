Fußball-Kreisliga Süd : „Ein Kinderspiel“ – TSV Trittau besiegt SSC Hagen Ahrensburg II mühelos

Auf erhebliche Gegenwehr hatte sich der TSV Trittau im letzten Spiel vor der Winterpause eingestellt. Doch der TSV gewann mühelos gegen SSC Hagen Ahrensburg II und übernahm die Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga Süd.

Trittau | Der TSV Trittau hat sich in der Fußball-Kreisliga Süd vorübergehen an die Tabellenspitze gesetzt, weil die Partie des noch punktverlustfreien Ratzeburger SV beim TSV Gudow ausgefallen ist. Nach dem 3:0 gegen den SSC Hagen Ahrensburg II haben die Trittauer einen Punkt Vorsprung auf den RSV, der allerdings noch zwei Partien in der Hinterhand hat. Fas...

