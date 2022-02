1. Badminton-Bundesliga : Corona sorgt für neues Chaos beim abstiegsbedrohten TSV Trittau

Ausgerechnet vor dem Kellerduell in der 1. Badminton-Bundesliga hat das Corona-Virus beim TSV Trittau zugeschlagen. Der TSV hofft auf eine Verlegung des Spiels gegen Jena, könnten aber auch zum Antreten gezwungen werden.

Trittau | Tabellenvorletzter gegen Schlusslicht: Wenn am Sonntag um 15 Uhr der TSV Trittau zum Kellerduell in heimischer Halle SV GutsMuths Jena empfängt, müssen die Stormarner abliefern. Im Kampf um den Klassenerhalt in der 1. Badminton-Bundesliga zählt nur ein klarer Sieg, der dem TSV drei Punkte einbringt und nach einer sieben Spiele andauernden Niederlagese...

