Fußball-Verbandsliga Süd : TSV Bargteheide verliert Auftaktspiel gegen SC Rönnau 74 knapp

Mit einem Sieg wäre der Blick in der Tabelle der Fußball-Verbandsliga Süd nach oben gegangen. Nach der 0:1-Pleite gegen den SC Rönnau 74 aber wird der TSV Bargteheide (3.) nicht mehr ins Titelrennen eingreifen können.

Bargteheide | Die erhoffte Revanche für die 1:3-Hinspielpleite ist ausgeblieben. Auch im zweiten Vergleich mit dem SC Rönnau 74 hatte der TSV Bargteheide in der Fußball-Verbandsliga Süd das Nachsehen. Mit 0:1 (0:0) musste sich der Tabellendritte den Segebergern (4.) am Sonntag, 27. März, geschlagen geben. „Wir waren gleichwertig, aber Rönnau war etwas bissiger in d...

