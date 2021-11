Fußball-Verbandsliga Süd : Alle Spiele des zwölften Spieltags mit Stormarner Beteiligung

In der Fußball-Verbandsliga Süd hat der TSV Bargteheide nach drei Niederlagen in Folge ebenso in die Erfolgsspur zurückgefunden wie die SG Elmenhorst/Tremsbüttel. Der SSV Pölitz und TuS Hoisdorf gingen derweil leer aus.

Kreis Stormarn | Es war ein Pflichtsieg, die Erleichterung war beim TSV Bargteheide nach zuvor drei Niederlagen in Serie war dennoch groß. Mit 6:2 setzten sich die Weinroten gegen das Tabellenschlusslicht Borussia Möhnsen durch. Nach einer 1:5-Pleite zuletzt gegen den TuS Hoisdorf fand auch die SG Elmenhorst/Tremsbüttel beim 4:0 gegen den SSV Güster zurück in die E...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.