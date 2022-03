3. Tischtennis-Bundesliga : TSV Bargteheide muss im Abstiegskampf gegen Borsum und Buschhausen punkten

Drei Spieltage vor Ultimo belegt Tischtennis-Drittligist TSV Bargteheide zwar den ersten Nichtabstiegsplatz. Doch der Tabellenvorletzte könnte vorbeiziehen, wenn die Stormarner am Wochenende 19./20. März nicht punkten.

Bargteheide | Endspurt im Kampf um den Klassenerhalt. Der TSV Bargteheide muss dringend punkten, um auch in der kommenden Saison 2022/23 in der 3. Tischtennis-Bundesliga aufschlagen zu dürfen. Trotz Doppelbelastung, Reisestrapazen und Außenseiterrolle rechnen sich die Weinroten am Wochenende gute Chancen aus, Zählbares auf das eigene Konto zu bringen. Weiterlese...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.