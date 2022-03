2. Basketball-Regionalliga : TSV Bargteheide sammelt mit Sieg über EBC Rostock II Punkte und Selbstvertrauen

Der TSV Bargteheide hat in der 2. Basketball-Regionalliga Nord den Druck auf Spitzenreiter Weser Baskets Bremen mit einem Heimsieg über EBC Rostock II hochgehalten und weiteres Selbstvertrauen vor dem Topspiel getankt.

Bargteheide | Der TSV Bargteheide hat sich seine Titelchance in der 2. Basketball-Regionalliga Nord bewahrt. Mit 83:69 (36:36) bezwang der Tabellenzweite am Samstag, 26. März, vor 80 Zuschauern in heimischer Halle EBC Rostock II (5.) und tankte wichtiges Selbstvertrauen vor dem Doppelspieltag am kommenden Wochenende, an dem sich der Meisterschaftskampf entscheiden ...

