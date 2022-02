3. Tischtennis-Bundesliga : TSV Bargteheide erkämpft sich Sieg im Kellerduell gegen VfR Fehlheim

In der 3. Tischtennis-Bundesliga gewann der TSV Bargteheide am Sonntag, 27. Februar, das Kellerduell gegen den VfR Fehlheim nach einer kämpferisch starken Leistung mit 6:4 und darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen.

Bargteheide | Der militärische Konflikt in der Ukraine hatte selbst Auswirkungen auf das Spiel zwischen dem TSV Bargteheide und dem VfR Fehlheim in der 3. Tischtennis-Bundesliga. Die Gäste aus Hessen, die am Samstag beim TSV Schwarzenbek ein 5:5 erkämpft hatten, mussten bei ihrem Trip nach Norddeutschland auf zwei ihrer für die Rückrunde verpflichteten Neuzugänge a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.