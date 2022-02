Jugendhandball-Oberliga : TSV Bargteheide kehrt gegen TSV Nord Harrislee zurück in die Erfolgsspur

In der Abwehr packte die weibliche Jugend A des TSV Bargteheide kompromisslos zu und fand darüber am Samstag, 19. Februar, in der Handball-Oberliga gegen den TSV Nord Harrislee zurück in die Erfolgsspur.

Bargteheide | Die weibliche A-Jugend des TSV Bargteheide hat die erste Saisonniederlage in der Handball-Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein gut weggesteckt. Nach der 24:37-Pleite im Spitzenspiel beim VfL Bad Schwartau rehabilitierte sich das Team von Trainer Andreas Frank vor eigenem Publikum mit einem fulminanten 33:20 (13:8)-Erfolg über den TSV Nord Harrislee. ...

