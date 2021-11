2. Basketball-Regionalliga : TSV Bargteheide feierten ersten Sieg über den SC Rist Wedel II und klettert auf Rang drei

Der dritte Sieg in Folge hat die Basketballer des TSV Bargteheide auf den dritten Tabellenplatz in der 2. Regionalliga Nord klettern lassen. Erstmals bezwangen die Bees am Samstag, 27. November 2021, SC Rist Wedel II.

Bargteheide | Nach dem ersten Auswärtserfolg zuletzt gegen Blau-Weiß Ellas (85:57) haben die Basketballer des TSV Bargteheide in heimischer Halle den fünften Saisonsieg nachgelegt. Erstmals seit dem Aufstieg in die 2. Regionalliga Nord zwangen die Bees am Samstag, 7. November 2021, den SC Rist Wedel II in die Knie. „Es macht einfach unfassbar viel Spaß momentan mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.