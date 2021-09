Tischtennis : Drittligist TSV Bargteheide empfängt zum Auftakt Titelfavoriten

Der TSV Bargteheide bekommt es in der 3. Bundesliga und der SV Siek in der Regionalliga gleich zum Auftakt der neuen Tischtennis-Saison mit zwei Meisterschaftskandidaten zu tun.

Kreis Stormarn | Erstmals als Nummer 1 im Kreis startet der TSV Bargteheide am Samstag, 18. September, in die neue Tischtennis-Saison. Bislang standen die Weinroten im Schatten des SV Siek. Der ehemalige Zweitligist hat allerdings eine Kurskorrektur nach der vorzeitig abgebrochenen Vorsaison vorgenommen und wird zukünftig in der Regionalliga Nord starten, während die ...

