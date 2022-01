2. Basketball-Regionalliga : Siebter Sieg in Serie: TSV Bargteheide bezwingt Spitzenreiter Itzehoe Eagles II

Selbst der Tabellenführer konnte den Höhenflug des TSV Bargteheide in der 2. Basketball-Regionalliga Nord nicht stoppen. Im Spitzenspiel feierten die Stormarner am Sonntag, 30. Januar 2022, ihren siebten Sieg in Folge.

Bargteheide | Im ersten Jahr nach dem Aufstieg 2018 hatten die Basketballer des TSV Bargteheide sich lediglich durch eine Wildcard in der 2. Regionalliga Nord halten können. Knapp drei Jahre später haben die Stormarner mit dem Abstiegskampf nichts mehr tun, sondern sich mittlerweile zu einem Topteam der Liga entwickelt. Weiterlesen: TSV Bargteheide gewinnt auch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.