2. Basketball-Regionalliga : Sieg über die Weser Baskets beschert TSV Bargteheide den Titelgewinn

Für die Basketballer des TSV Bargteheide ging am Sonntag, 3. April, ein Traum in Erfüllung: Mit einem Heimsieg im Topspiel gegen die Weser Baskets sicherten sich die Stormarner in der 2. Regionalliga die Meisterschaft.

Bargteheide | Unter normalen Umständen hätten sie die Nacht wohl zum Tag gemacht. Doch am Ende eines anstrengenden Wochenendes waren die Akkus leer. Mehr als ein kleiner Umtrunk war nicht mehr drin, nachdem die Basketballer des TSV Bargteheide am Sonntag, 3. April, eine herausragende Saison mit dem Meistertitel in der 2. Regionalliga Nord gekrönt hatten. Nach einem...

