2. Basketball-Regionalliga : Mehr als ein Pflichtsieg: TSV Bargteheide feiert 81:67-Erfolg gegen TSV Kronshagen

Keine Glanz-, sondern eine Willensleistung war nötig, um Schlusslicht TSV Kronshagen zu bezwingen. Said Ghalamkarizadeh, Trainer der Basketballer des TSV Bargteheide, sortierte den Pflichtsieg daher als „wertvoll“ ein.

Bargteheide | Die vermeintlich leichtesten Aufgaben, sind oft die schwersten. Das hat der TSV Bargteheide am Samstag, 4. Dezember, in der 2. Basketball-Regionalliga Nord am eigenen Leib erfahren müssen. Gegen den punktlosen Tabellenletzten TSV Kronshagen gewannnen die Bees 81:67 (32:43), liefen aber bis in das dritte Viertel hinein einem Rückstand hinterher. „Jedes...

