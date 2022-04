Basketball-Bezirksliga Süd : Auch die zweite Mannschaft des TSV Bargteheide ist Meister

Einen weiteren Erfolg feierte die Basketballsparte des TSV Bargteheide am Sonntag, 24. April. In der Bezirksliga Süd sicherte sich die zweite Mannschaft der Bees den Meistertitel und steigt in die Landesliga Süd auf.

