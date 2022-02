Abbruch nach Starkregen : THW und Bauhof sichern abgebrochenes Traveufer in Bad Oldesloe

Nachdem auf der Rückseite des Bürgerhauses in Bad Oldesloe ein größerer Abbruch des Traveufers festgestellt wurde, rückten THW und Bauhof am Freitag an, um das abgebrochene Teilstück zu stabilisieren.

Bad Oldesloe | Nach starken Regenfällen und bei einem entsprechend hohen Wasserstand der Trave ist – wie berichtet – in der Bad Oldesloer Innenstadt ein größeres Stück des Traveufers im hinteren Bereich des „Kulturhofes“ abgebrochen. Nachdem in den Tagen zuvor der Bereich in Augenschein genommen worden war, rückten am Freitag, 11. Februar, die ehrenamtliche...

